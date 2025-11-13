Pune Road Accident, (आज समाज), मुंबई : गुरुवार शाम पुणे से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां बाहरी इलाके में पुणे-नासिक हाईवे पर भोरगांव के पासनवले ब्रिज के पास हुए एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें करीब 9 लोगों की मौत और पांच लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ट्रक का अचानक ब्रेक फेल हो गया, जिससे लगभग 20 से 25 वाहन एक-दूसरे से टकरा गए। इस हादसे की चपेट में आया ट्रक भी पूरी तरह जल गया।

देखते ही देखते पल भर में कार और कंटेनर में आग लग गई

प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि जैसे ही ट्रक के ब्रेक फेल हुए तो सबसे पहले उसने एक कार को टक्कर मारी, कार सामने चल रहे एक कंटेनर से जा भिड़ी और देखते ही देखते पल भर में कार और कंटेनर में आग लग गई। इस भीषण हादसे में जहां कार में सवार पांच लोग जिंदा जल गए, वहीं ट्रक चालक सहित नौ लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि करीब 20-25 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों की शिनाख्त की प्रक्रिया जारी है।

5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की

वहीं इस हादसे के बाद पुणे-नासिक हाईवे पर भोरगांव के पास करीब एक घंटे तक यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

