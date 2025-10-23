Rohtak Double Murder: रोहतक में 2 युवकों की हत्या

एक के सीने में गोली मारी, गुस्साए परिजन ने फरसे से आरोपी का गला काटा

Rohtak Double Murder, (आज समाज), रोहतक: हरियाणा के रोहतक में गोवर्धन पूजा के बाद 2 युवकों की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। एक युवक को गोली मारी गई। इससे गुस्साए दूसरे युवक के परिजन ने पहले युवक का फरसे से गला काट दिया। मृतकों की पहचान विक्की के बेटे सुमित (21) और भूप सिंह के बेटे मनीष (30) के रूप में हुई है। ये दोनों फतेहपुर कॉलोनी के रहने वाले थे।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस इनके झगड़े का कारण पता करने और फरार आरोपियों को पकड़ने में लगी हुई है।

किसी बात को लेकर दोनों के बीच हुई कहासुनी

प्राप्त जानकारी अनुसार मनीष और सुमित मोहल्ले में गोवर्धन पूजा के बाद गुरुवार रात को अपने दोस्तों के साथ बैठे थे। इसी दौरान इन दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मनीष ने अपनी जेब से पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी। इसमें से एक गोली सुमित के सीने में लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा।

सुमित के परिजनों ने काटा मनीष का गला

वारदात की जानकारी सुमित के परिजन को हुई तो वे घर से दौड़े। उन्होंने सुमित को रोहतक पीजीआई पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन सुमित ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इसके बाद सुमित के परिजन गुस्सा गए। उन्होंने घर आकर मनीष पर फरसे और कुल्हाड़ी से वार कर उसका गला काट दिया। उसके सिर में भी वार किए गए।

आरोपियों की धरपकड़ के लिए मारे जा रहे छापे

लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। साथ ही हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापे मारे जा रहे हैं।

मौके पर जांच करने पहुंची पुलिस और जमा

नगर निगम में गाड़ी चलाता था मनीष

पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, मनीष नगर निगम में गाड़ी चलाता था। उसका पड़ोस के रहने वाले सुमित के पिता वीके उर्फ विक्की के साथ कुछ झगड़ा चल रहा था। हालांकि, इनके बीच झगड़ा क्या था, यह जानकारी सामने नहीं आई है।

पुलिस मामले की कर रही जांच

डीएसपी दलीप सिंह ने बताया कि उन्हें गोली चलने की सूचना मिली थी। सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने ट्रॉमा सेंटर में शव को कब्जे में ले लिया। वहीं, मौके पर भी एक युवक के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस जल्द आरोपियों को काबू कर मामले का खुलासा करेगी।

