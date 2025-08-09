Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र में 2 युवक नहर में बहे

शराब पीकर नहाने के लिए उतरे थे नहर में

Kurukshetra News, (आज समाज), कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नहर में नहाने के लिए गए 2 दोस्त पानी के तेज बहाव में बह गए। समाचार लिखे जाने तक दोनों युवकों का कोई सुराग नहीं लगा। गोताखोरों की मदद से दोनों युवकों की तलाश जारी है। पुलिस ने युवकों की तलाश के लिए रेस्क्यू आॅपरेशन शुरू किया हुआ है। दोनों युवक गांव बपदी के रहने वाले थे।

प्राप्त जानकारी अनुसार गांव बपदी निवासी प्रदीप और साहिल जोकि दोनों दोस्त है। शुक्रवार देर शाम को लाडवा-हिनौरी रोड पर पश्चिमी यमुना नहर में नहाने के लिए गए थे। इनका साथी कुलदीप उर्फ मंगू भी साथ में था। नहर किनारे बैठकर पहले उन्होंने शराब पी।

पानी के तेज बहाव में बह गए प्रदीप और साहिल

इसी दौरान प्रदीप और साहिल नहर में नहाने उतर गए। जबकि कुलदीप नहर किनारे बैठकर नहाने लगा। इसी दौरान प्रदीप और साहिल पानी के तेज बहाव में बह गए तो कुलदीप नहर से बाहर निकल आया और शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा करके डायल-112 को सूचना दी। मौके से उनके कपड़े और बाइक बरामद हुई है।

राखी बांधने घर आई हुई है प्रदीप की बहन

घटना के बाद बपदी गांव में मातम पसरा है। प्रदीप चार भाई-बहनों में सबसे छोटा है। उसकी 2 बहनों की शादी हो चुकी है, जबकि एक भाई की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। प्रदीप के तीन बच्चे एक बेटी और 2 बेटे है।

उसकी बहन रानी रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए मायके आई है। साहिल भी अपने माता-पिता का इकलौता बेटा है। साहिल की शादी नहीं हुई है। एसएचओ कुलदीव वत्स का कहना है कि युवकों की तलाश जारी है।

