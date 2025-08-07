Hisar News: हिसार के 2 पहलवानों का विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयन

13 से 21 सितंबर तक क्रोएशिया में होगी कुश्ती चैंपियनशिप

Hisar News (आज समाज) हिसार: हरियाणा के हिसार के 2 पहलवानों को क्रोएशिया में होने वाली विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। दोनों पहलवान गांव मिर्चपुर की शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल कुश्ती एवं कबड्डी एकेडमी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। पहलवान विक्की हुड्डा और विशाल कालीरामण ने लखनऊ में आयोजित भारतीय टीम के चयन ट्रायल में शानदार प्रदर्शन कर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए टीम में शामिल हुए।

ट्रायल में 97 किलो भार वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती में पहलवान विक्की ने पहला स्थान हासिल किया। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर उन्हें वरिष्ठ वर्ग की भारतीय टीम में चुना गया है। विशाल कालीरमण ने दूसरा स्थान प्राप्त किया और उनका चयन कनिष्ठ वर्ग के लिए हुआ है।

कनिष्ठ वर्ग की चैंपियनशिप 17 अगस्त से बुल्गारिया में

कोच अजय ढांडा और जयभगवान लाठर के अनुसार, वरिष्ठ वर्ग की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 13 से 21 सितंबर तक क्रोएशिया में होगी। कनिष्ठ वर्ग की चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त तक बुल्गारिया में आयोजित की जाएगी। इन प्रतियोगिताओं के लिए लखनऊ में हुए ट्रायल में मिर्चपुर के 6 पहलवानों ने हिस्सा लिया था।

