‘2 शादियां, 2 लिव-इन और 4 रोमांस…’ Bigg Boss 19 में Kunickaa Sadanand का खुलासा सुनकर दंग रह गए फैन्स

Kunickaa Sadanand : सलमान खान के बिग बॉस 19 में ड्रामा और खुलासे तो होते ही रहते हैं, लेकिन इस बार किसी लड़ाई या टास्क ने ध्यान नहीं खींचा — बल्कि कुणिका सदानंद ने अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में जो धमाकेदार खुलासा किया, उसने घरवालों और प्रशंसकों, दोनों को हैरान कर दिया।

अपने बेबाक और निडर स्वभाव के लिए जानी जाने वाली कुणिका ने साथी प्रतियोगियों गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी और प्रणित मोरे के साथ एक भावुक बातचीत में अपनी लव लाइफ, रिश्तों और संघर्षों के बारे में खुलकर बात की और कुछ चौंकाने वाली बातें बताईं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।

“ब्रेकअप के बाद, शराब बनी सहारा

कुणिका ने खुलकर स्वीकार किया कि उनके जीवन में एक ऐसा दौर भी आया था जब एक दर्दनाक ब्रेकअप के बाद वह भावनात्मक रूप से टूट गई थीं। अपना कमज़ोर पक्ष साझा करते हुए उन्होंने कहा,“मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिए, लेकिन हाँ, मैं बहुत पीती थी। ब्रेकअप के बाद मैं भावनात्मक रूप से बहुत निराश थी। मेरा वज़न इतना बढ़ गया था कि डबिंग सेशन के दौरान मैं खुद को पहचान भी नहीं पा रही थी।”

भावनात्मक निराशा और लत से जूझने के बारे में उनकी ईमानदार स्वीकारोक्ति ने घर के अंदर लोगों के दिलों को छू लिया, और उनका एक ऐसा पक्ष दिखाया जो बहुत कम लोगों ने पहले कभी देखा होगा।

“2 लिव-इन, 4 रोमांस और 2 शादियाँ – यही मेरी कहानी है”

एक हैरान कर देने वाले पल में, कुनिका ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पिछले रिश्तों का ज़िक्र किया। उन्होंने खुलासा किया, “मेरे कुल 8 रिश्ते रहे हैं – 2 लिव-इन, 4 रोमांस और 2 शादियाँ। मुझे लगता है कि 60 साल की उम्र तक यह ठीक है।” उनकी बेबाकी ने घरवालों की आँखें खोल दीं। मृदुल तिवारी ने तो हँसते हुए कहा, “मुझे बस ज़िंदगी में आपके जैसा आत्मविश्वास चाहिए!”

एक डिनर डेट मुसीबत में बदल गई

अपने सबसे बुरे डेटिंग अनुभवों में से एक को याद करते हुए, कुनिका ने एक मज़ेदार लेकिन अजीबोगरीब घटना सुनाई। “एक बार एक आदमी ने, जिसे मैं डेट कर रही थी, ₹20,000 की शैंपेन ऑर्डर की और बाद में उसकी महँगी होने का बखान करता रहा। तभी मुझे एहसास हुआ—मैंने उसे पी लिया, लेकिन मुझे उसका रवैया पसंद नहीं आया। जब उसने मुझे दोबारा बाहर चलने के लिए कहा, तो मैंने कहा, ‘नहीं, शुक्रिया, मैं नहीं आ रही।’” उसकी कहानी सुनकर सभी हँस पड़े, लेकिन उसके बताए गए व्यवहार पर सभी ने सिर हिलाया भी।

कुनिका ने कभी किसी अभिनेता को डेट क्यों नहीं किया

जब गौरव खन्ना ने उत्सुकता से पूछा कि क्या उन्होंने कभी किसी अभिनेता को डेट किया है, तो कुनिका ने तुरंत जवाब दिया, “कभी नहीं!” और इसके पीछे का कारण बताया। “अभिनेताओं के साथ समस्या यह है कि वे खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। खासकर बड़े सितारे — वे किसी और से सच्चा प्यार नहीं कर सकते। वे हमेशा आईने के सामने खड़े होकर पूछते रहते हैं, ‘मैं कैसी दिख रही हूँ?’”

उनके मजाकिया लेकिन बेहद ईमानदार जवाब ने सभी को हैरान कर दिया। अपने बेबाक खुलासों, हास्य और बेबाक ईमानदारी से, कुणिका सदानंद ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह बिग बॉस 19 की सबसे बेबाक और निडर प्रतियोगियों में से एक क्यों हैं। उनके बयानों ने न केवल इंटरनेट पर धूम मचा दी, बल्कि घर के अंदर प्यार, आत्मविश्वास और आत्म-स्वीकृति पर भी बड़ी चर्चाएँ शुरू कर दीं।