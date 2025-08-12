Karnal News: करनाल से 2 युवतियों का अपहरण

काले रंग की कार में सवार होकर आए थे 3 किडनैपर

Karnal News, (आज समाज), करनाल: हरियाणा के करनाल से आज दोपहर 2 युवतियों का अपहरण कर लिया गय। काले रंग की कार में सवार होकर आए 3 किडनैपरों ने युवतियों का गला दबाकर और थप्पड़ मारते हुए कार में धकेल दिया। किडनैपर युवतियों को लेकर फरार हो गए। किडनैपरों ने लड़कियों को बचाने आए एक व्यक्ति से मारपीट भी की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षेत्र में नाकेबंदी कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

युवतियों को बचाने आए लोगों के साथ भी मारपीट की

घटना जनकपुरी के पास गऊशाला रोड इलाके की है। आज दोपहर करीब 12 बजे यह घटना हुई। इसे देखकर लोग भी इकट्ठा हो गए। उन्होंने आरोपियों को रोकने और युवतियों को छुड़ाने की कोशिश की। इस पर आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। जिसके बाद आरोपी युवतियों को कार में डालकर वहां से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस बुलाई गई। पुलिस युवतियों के परिजनों को थाने ले गई है। जहां बयान लिए जा रहे हैं।

युवती को मकान देखने के बहाने घर से बाहर बुलाया

परिजनों के मुताबिक एक युवती का नाम अंजलि है, वह जनकपुरी की रहने वाली है। उसे किसी युवती ने मकान देखने के बहाने घर से बाहर बुलाया। जिस युवती ने बुलाया, उसके बारे में वह कुछ नहीं जानते। जैसे ही उनकी बेटी नीचे आई तो कुछ देर में शोर मचा कि उनकी बेटी किडनैप हो गई है।

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

मौके पर पहुंचे इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल इंचार्ज विजय पाल ने कहा कि 2 युवतियों की किडनैपिंग की बात सामने आई है। कार में 3 लोग सवार थे, जिन्होंने लड़कियों को किडनैप किया है। किडनैपिंग के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। पूरा मामला क्या है, इसको लेकर जांच की जा रही है। यहां कई घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उन्हें भी खंगाला जा रहा है।

