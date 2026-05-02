CSK Vs MI: पावरप्ले में चेन्नई के 2 बैटर्स पवेलियन लौटे

चेन्नई ने मुंबई इंडियंस को 160 रन का टारगेट दिया

CSK Vs MI, (आज समाज), चेन्नई: चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL में शनिवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 160 रन का टारगेट सेट किया है। चेपॉक स्टेडियम में मुंबई ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। टीम ने 20 ओवर के बाद 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाबी पारी में चेन्नई ने 9 ओवर में दो विकेट पर 85 रन बना लिए हैं। कप्तान ऋतुराज गायकवाड क्रीज पर हैं। छठे ओवर की चौथी बॉल पर अल्लाह गजनफर ने उर्विल पटेल (24 रन) को बोल्ड कर दिया। संजू सैमसन (11 रन) जसप्रीत बुमराह की बॉल पर रायन रिकेल्टन को कैच थमा बैठे। उन्हें दूसरी ओवर में बुमराह की बॉल पर जीवनदान भी मिला।