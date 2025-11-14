Chandigarh Crime News : नशा तस्करों से 2.5 किलो हेरोइन बरामद

Chandigarh Crime News : नशा तस्करों से 2.5 किलो हेरोइन बरामद
Chandigarh Crime News : नशा तस्करों से 2.5 किलो हेरोइन बरामद

पंजाब पुलिस ने राज्यभर में नशा तस्करों के खिलाफ की छापेमारी, 62 एफआईआर दर्ज, 77 नशा तस्कर गिरफ्तार

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब सरकार द्वारा प्रदेश में नशा व नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान युद्ध नशों विरुद्ध के तहत कार्रवाई करते हुए पूरे प्रदेश में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान प्रदेश पुलिस ने जहां 62 एफआईआर दर्ज की वहीं कुल मिलाकर 77 नशा तस्करों को गिरफ्तार भी किया।

इस संबंधी जानकारी देते हुए प्रदेश पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश के तहत राज्य से नशे का पूर्ण उन्मूलन करने के लिए चलाई जा रही युद्ध नशों विरुद्ध मुहिम के 257वें दिन पंजाब पुलिस ने 315 स्थानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के बाद राज्यभर में 62 एफआईआर दर्ज करते हुए 77 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही अब तक 257 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 36,386 हो गई है।

इतनी मात्रा में नशीले पदार्थ किए जब्त

इन छापों के दौरान गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 2.5 किलो हेरोइन, 600 ग्राम अफीम, 25 किलो भुक्की, 110 नशीली गोलियां और 1900 रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, डिप्टी कमिश्नरों और एस.एस.पी. को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के सख्त निर्देश दिए हैं। नशे के खिलाफ इस जंग की निगरानी के लिए पंजाब सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है।

100 से ज्यादा टीमों ने लिया छापेमारी में हिस्सा

ध्यान देने योग्य है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशा समाप्त करने के लिए तीन-स्तरीय रणनीति — इन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी) — लागू की है। इसी रणनीति के तहत पंजाब पुलिस ने आज 25 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार लेने के लिए राजी किया है। इस आॅपरेशन के दौरान 64 गजटिड अधिकारियों की निगरानी में 900 से अधिक पुलिस कर्मियों की 100 से ज्यादा टीमें राज्यभर में 316 स्थानों पर छापेमारी में शामिल हुईं। दिनभर चले इस अभियान में पुलिस टीमों ने 359 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की।

