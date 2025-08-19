Chandigarh Crime News : 2.4 किलो हेरोइन और 2 किलोग्राम अफीम बरामद

पंजाब पुलिस ने प्रदेश भर में 272 जगह की छापेमारी, 196 नशा तस्कर गिरफ्तार

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब से नशों के का पूरी तरह खात्मा करने के लिए पंजाब पुलिस का विशेष अभियान जारी है। यह अभियान एक मार्च से शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। इसी अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने राज्य भर में पहचाने गए ड्रग हॉटस्पॉटस – नशों और मादक पदार्थों की बिक्री वाले स्थानों – पर एक राज्यव्यापी घेराबंदी और खोज मुहिम ( कासो) चलाई।

पुलिस डायरेक्टर जनरल (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देश पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक ही समय कासो मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में पंजाब पुलिस ने कुल 272 हॉटस्पॉटसों पर छापेमारी की, जिसमें 164 एफआईआर दर्ज करने के बाद 196 व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया गया है। पुलिस टीमों ने गिरफ़्तार किये गए नशा तस्करों के कब्जे में से 2.4 किलोग्राम हेरोइन, 2 किलोग्राम अफीम, 30 किलोग्राम गांजा, 13,451 नशीली गोलियां/ कैपसूल और 15, 020 रुपए की ड्रग मनी भी बरामद की है।

अभियान के तहत पुलिस को अभी तक मिली सफलता

इस कार्रवाई की निगरानी कर रहे विशेष डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि 01 मार्च, 2025 को शुरू की गई युद्ध नशों विरुद्ध मुहिम के नतीजे के तौर पर राज्य भर में 16705 एफआईआर दर्ज करने के बाद 26085 नशा तस्करों को गिरफ़्तार किया गया है और उनके कब्जे में से 1076 किलो हेरोइन, 372 किलो अफीम, 217 क्विंटल भुक्की, 415 किलो गांजा, 32.53 लाख नशीली गोलियां/ कैपसूल, 6 किलो आईसीई और 12.38 करोड़ रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई है।

नशा तस्कर सतप्रीत सत्ता के विरुद्ध ब्ल्यू कॉर्नर नोटिस जारी

पंजाब पुलिस ने कनाडा आधारित नशा तस्कर सतप्रीत सिंह थियाड़ा उर्फ सत्ता के विरुद्ध ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। बताने योग्य है कि नशों के व्यापार में उसकी शमूलियत के बाद सतप्रीत सिंह उर्फ सत्ता निवासी गांव बंगा, नवांशहर को साल 2021 में बिक्रम सिंह मजीठिया के विरुद्ध दर्ज एनडीपीएस एक्ट केस में सह-मुलजिम के तौर पर नामजद किया गया था।

जांच में पाया गया कि जब अंतरराष्ट्रीय कुख्यात भोला ड्रग रैकेट पंजाब में सक्रिय था, उस समय दोषी सतप्रीत सत्ता 2007 से 2013 के दरमियान नियमित तौर पर भारत आता रहा। दोषी 6000 करोड़ रुपए के अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट के साथ जुड़ा हुआ था और उस समय की विभिन्न राजनैतिक हस्तियों के साथ उसके घनिष्ठ सम्बन्ध थे। पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि विशेष जांच टीम की विनती के उपरांत समर्थ अथॉरिटी ने सतप्रीत सत्ता के विरुद्ध ब्ल्यू कॉर्नर नोटिस जारी किया है।

