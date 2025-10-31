पंजाब पुलिस ने पूरा दिन चले अभियान के दौरान 75 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने छापेमारी के दौरान बड़ी कामयाबी हासिल की। इस दौरान पुलिस ने पूरा दिन चले अभियान के तहत राज्य भर में छापेमारी करते हुए नशा तस्करों से 2.3 किलो हेरोइन और 1.5 लाख रुपए ड्रग मनी बरामद की।

अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर राज्य से नशों के पूर्ण खात्मे के लिए चलाए जा रहे युद्ध नशों के विरुद्ध अभियान के 243वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 340 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके बाद राज्यभर में 68 एफआईआर दर्ज कर 76 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 243 दिनों में अब तक गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 34,599 हो गई है। इन छापों के दौरान गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 2.3 किलो हेरोइन और 1.51 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है।

पांच सदस्यीय उप समिति कर करी निगरानी

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के आदेश दिए हैं। पंजाब सरकार ने नशों के विरुद्ध जारी इस अभियान की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कैबिनेट उप समिति भी गठित की है। इस आॅपरेशन के दौरान 67 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्यभर में 340 स्थानों पर छापेमारी की। बताया गया कि दिनभर चले इस आॅपरेशन में पुलिस टीमों ने 368 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की।

पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि आने वाले दिनों में यह अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में नशा तस्करी की घटनाएं ज्यादा सामने आ रही हैं। आने वाले दिनों में पुलिस आलाधिकारी बीएसएफ अधिकारियों से मीटिंग करेंगे ताकि सर्दी और धुंध के दिनों में नशा तस्करी की घटनाओं को रोकने में मदद मिल सके और प्रदेश को नशा तस्करी से पूरी तरह मुक्त किया जा सके।

