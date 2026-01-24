18th Rozgar Mela: प्रधानमंत्री मोदी ने 61,000 से ज़्यादा नए सरकारी कर्मचारियों को बांटे नियुक्ति पत्र

PM Modi Distributes Appointment Letters, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें रोजगार मेले के तहत आज 61,000 से ज़्यादा नए भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। मेला नई दिल्ली में आयोजित किया गया और प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने युवाओं को संविधान के प्रति उनके कर्तव्य की याद दिलाई और कहा, ये नियुक्ति पत्र ‘राष्ट्र निर्माण का निमंत्रण’ हैं। पीएम मोदी ने साथ ही कहा, कल ही जब बसंत पंचमी मनाई गई, तो आपके जीवन में भी एक नया ‘बसंत’ शुरू हो गया है। आपका कर्तव्य संविधान से जुड़ गया है।

कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह

रोजगार मेला कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल हुए। साथ ही कई भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी, सीआरपीएफ और रक्षा अधिकारी भी रोजगार मेले में मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, इस समय गणतंत्र भी मनाया जा रहा है। 23 जनवरी को हमने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। पीएम ने कहा, आज ही के दिन संविधान ने जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी थी। आज, इस शुभ दिन पर, 61 हजार से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। एक तरह से यह राष्ट्र निर्माण के लिए निमंत्रण पत्र है।

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद युवाओं को बधाई दी

प्रधानमंत्री ने युवाओं से कहा, नए साल की शुरुआत आपके जीवन में खुशियां लेकर आई है। मैं यहां मौजूद सभी युवाओं को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, दोस्तों, युवाओं को कौशल से जोड़ना और उन्हें रोज़गार के अवसर देना हमारी सरकार का लक्ष्य रहा है। पीएम ने बताया कि आप सभी, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, हमारे देश की रक्षा को बेहतर बनाएंगे और हमारी स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रणाली को भी मज़बूत करेंगे, जबकि अन्य ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करेंगे। पीएम ने बताया कि सरकारी नौकरियों को ‘मिशन मोड’ में लाने के प्रयास में, रोज़गार मेला शुरू किया गया था।

एक संस्था बन गया है रोज़गार मेला : मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले कुछ सालों में रोज़गार मेला एक संस्था बन गया है जिसके माध्यम से लाखों युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति पत्र मिले हैं। इसी मिशन का उपयोग करते हुए, विभिन्न राज्यों में आज 40 से ज़्यादा जगहों पर रोज़गार मेला आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, आज, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारी सरकार लगातार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि भारत की युवा शक्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर बनाए जाएं। इसी कड़ी में, भारत कई देशों के साथ व्यापार और मोबिलिटी समझौते कर रहा है।

भारत के पास अभी दुनिया भर में कई व्यापार समझौते

पीएम मोदी ने बताया कि भारत के पास अभी दुनिया भर में कई व्यापार समझौते हैं, जिनमें यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देश शामिल हैं। भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर भी चर्चा चल रही है, जबकि दिसंबर 2025 में न्यूज़ीलैंड के साथ एक एफटीए को अंतिम रूप दिया गया था। इन देशों के अलावा, भारत-यूके और भारत-ईयू एफटीए पर भी अपने संबंधित भागीदारों के साथ चर्चा चल रही है। ये व्यापार समझौते भारत के युवाओं के लिए नए अवसर लाते हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ सालों में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत सारे संसाधन लगाए गए हैं। इससे कंस्ट्रक्शन से जुड़े किसी भी सेक्टर में बहुत सारी नौकरियाँ बढ़ी हैं।

बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा स्टार्टअप इकोसिस्टम

पीएम मोदी ने बताया कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि कैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम में 21 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिला है और डिजिटल इंडिया एक नई तरह की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है। आज लगभग 2 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं, जिनमें 21 लाख से ज़्यादा युवा काम कर रहे हैं। इसी तरह, डिजिटल इंडिया ने एक नई अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। भारत एनिमेशन और डिजिटल मीडिया जैसे सेक्टर में एक ग्लोबल हब बन रहा है। देश की क्रिएटर इकॉनमी भी तेज़ी से बढ़ रही है, जो युवाओं को नए अवसर दे रही है।

