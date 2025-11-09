Chandigarh Breaking News : पंजाब की मंडियों में पहुंची 144 लाख मीट्रिक टन धान

140 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद, किसानों के खातों में 32,000 करोड़ ट्रांसफर

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : मौजूदा सीजन में पंजाब की मंडियों में अब तक 125 लाख मीट्रिक टन से अधिक की लिफ्टिंग के साथ धान की कुल आमद 144 लाख मीट्रिक टन का आंकड़ा पार कर चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की किसान-हितैषी नीतियों को फसल की तेज खरीद और उठान( लिफ्टिंग) का प्रमाण बताते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने कहा कि मंडियों में आवश्यक प्रबंध किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान, कमीशन एजेंट (आढ़ती), मजदूर सहित किसी भी हितधारक को कोई कठिनाई न हो।

उन्होंने बताया कि जहां तक खरीद का संबंध है, अब तक 140 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई है। फसल के भुगतान के मामले में किसानों के खातों में अब तक 32,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है।

किसान लगा रहे पराली में आग

धान की कटाई के बाद पंजाब में खेतों में पराली को आग लगाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लगातार खेतों में जलाए जा रहे फसल अवशेषों से एक तरफ जहां भूमि को नुकसान हो रहा है वहीं हवा में प्रदूषण की मात्रा भी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में पराली जलाने के मामले चार हजार के पास पहुंच चुके हैं वहीं प्रदेश सरकार के लाख प्रयास के बावजूद भी किसान मान नहीं रहे। संगरूर में अब तक सबसे ज्यादा 557 मामले दर्ज किए गए हैं जबकि तरनतारन 537 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। पंजाब में पराली के मामलों में लगातार वृद्धि के कारण हवा में प्रदूषण बढ़ रहा है। बच्चों, बुजुर्गों व मरीजों के लिए यह प्रदूषण काफी परेशान करने वाला है।

इन जिलों में सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही

संगरूर, तरनतारन और फिरोजपुर के बाद अमृतसर से पराली जलाने के सबसे अधिक 279 मामले, बठिंडा से 228, पटियाला से 189, कपूरथला से 111, मानसा से 152, मुक्तसर से 146, मोगा से 165, लुधियाना से 113, बरनाला से 70, मालेरकोटला से 62, जालंधर से 54, फाजिल्का से 69, फरीदकोट से 75, फतेहगढ़ साहिब से 34, एसएएस नगर से 27, होशियारपुर से 15 मामले सामने आए। वीरवार को लगातार दूसरे दिन सबसे अधिक पराली मोगा में जली।

इधर खेतों में पहुंचे अधिकारी पर हमला

बोपाराय कलां के किसान ने स्टबल बर्निंग क्लस्टर अफसर और पब्बीयां सर्कल के खेतीबाड़ी विस्तार अफसर अमनदीप सिंह पर हमला करके उनके मुंह पर गर्म चाय फेंक दी। तैश में आए किसान ने अमनदीप की पगड़ी उछाल दी और उनके साथ मारपीट भी की। लुधियाना के मुल्लांपुर दाखा निवासी अमनदीप सिंह जगरांव ब्लॉक के खेतीबाड़ी एवं किसान भलाई विभाग में अफसर हैं और स्टबल बर्निंग के खिलाफ विशेष ड्यूटी पर तैनात हैं। आरोपी किसान की पहचान अमरजीत सिंह पुत्र बचित्तर सिंह के तौर पर हुई है।

