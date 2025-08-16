Punjab Crime News : पारिवारिक विवाद में 13 साल के बच्चे की हत्या

घर में अकेला पाकर बच्चे पर सगे चाचा ने किया हमला, शरीर पर कई जगह किए चाकू से वार

Punjab Crime News (आज समाज), पटियाला : पटियाला में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिससे हर कोई सन्न रह गया। दरअसल यहा के आनंद नगर एरिया में एक 13 साल के मासूम बच्चे की पारिवारिक झगड़े के चलते हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला भी मृतक का सगा चाचा था। आरोपी ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब वह घर पर अकेला था। बताया जा रहा है कि आरोपी अभी अविवाहित है। उसने मासूम बच्चे पर उस समय हमला किया जब वह घर में अकेला था। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी अभी फरार है।

चाकू से किए ताबड़तोड़ वार

बताया जा रहा है कि 13 साल के बच्चे का नाम अमरिंदर सिंह है और जब उसका शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया तो न केवल चाकू से उसका गला रेता गया था बल्कि शरीर पर अन्य कई जगह भी चाकू से वार के निशान मिले हैं। जिससे साल लग रहा है कि चाचा ने अपने मासूम भतीजे की किस निर्मम तरीके से हत्या की है। थाना त्रिपड़ी के इंचार्ज सुखविंदर सिंह गिल के मुताबिक वारदात के बाद आरोपी मौके से बाइक पर फरार हो गया है। उसके खिलाफ केस दर्ज करके पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।

आरोपी चाचा हरजीत सिंह उर्फ जानी है, जो अविवाहित है। पुलिस के मुताबिक मृतक अमरिंदर सिंह के तीन चाचा हैं। हालांकि परिवार वालों का आरोप है कि इस हत्याकांड में तीनों चाचा ही शामिल हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के दौरान अगर बाकी दो भी आरोपी पाए गए, तो उन्हें भी एफआईआर में नामजद कर लिया जाएगा।

ड्यूटी पर गया था पिता, मां सैर करने चली गई

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिस समय आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया उस समय बच्चा घर में अकेला था। बच्चे का पिता सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है और वह उस समय अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकल गया था वहीं उसकी मां भी सैर करने के लिए घर से बाहर चली गई। इस दौरान आरोपी ने वारदात को अंजाम दे दिया। परिजनों को वारदात का पता उस समय लगा जब बच्चे की मां सैर करके वापस लौटी।

उसने देखा कि जिस कमरे में बच्चा सो रहा था वह खून से सन्न था और अमरिंदर सिंह खून से लथपथ बेसुध पड़ा हुआ था। यहां तक की बच्चे के पेट में चाकू धंसा हुआ था। यह देखकर वह एकदम से कमरे से बाहर आई और सहायता के लिए शोर मचाया। उसका शोर सुनकर आस पड़ौस के लोग आ गए और सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर मुआयना करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। जिसके बाद परिजनों के दिए बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

