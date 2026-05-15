Abroad fraud : विदेश में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर 13.80 लाख हड़पे

पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला

Abroad fraud (आज समाज नेटवर्क) जींद। शहर थाना पुलिस ने विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 13 लाख 80 हजार रुपये हडपने पर तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

राजेंद्र नगर निवासी नवीन ने पुलिस को दी शिकायत मे बताया कि वह जुलाई 2025 मे गांव पाली जिला हांसी निवासी दीपक की शादी में गया हुआ था। वहां पर दीपक ने उसकी मुलाकात गांव कनवाह निवासी अमित से करवाई। अमित ने 25 जुलाई 2025 को उसके पास एक ज्वायनिंग लैटर भेजा। जो भारतीय खाद्य निगम का था। उसने कहा कि वह भी उसे नौकरी लगवा देगा और विदेश भी भेज देगा। उसे टैक्स सहायक का पद मिलेगा। उसे विदेश से आने वाले रुपयों पर नजर रखनी है। उसकी पोस्टिंग विदेश अंबेसी में होगी।

झांसे में आकर उसने हां कर दी। उसके लिए उसे सीट बुक करवाने के लिए तीन लाख रुपये देने होंगे। जिसके बाद आरोपित ने पांच लाख रुपये और अपनी मां के खाते मे डलवा लिए। आरोपितों ने इस प्रकार से उससे 13 लाख 80 हजार रुपये अपने तथा जानकार गुरूग्राम निवासी टाइगर के खाते में डलवा लिए। जब उसने ज्वायनिंग लैटर मांगा तो तारीख जाने की बात कही। जल्द ही दूसरा ज्वायनिंग लैटर दिलाने की बात कही।

तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और मामले की जांच की जा रही है

बावजूद इसके उसे नौकरी नही मिली और न ही राशि को वापस लौटाया। शहर थाना पुलिस ने नवीन की शिकायत पर दीपक, अमित तथा टाइगर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर थाना के जांच अधिकारी भगवत ने कहा कि विदेश में नौकरी का झांसा देकर राशि हड़पने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी। फिलहाल तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

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