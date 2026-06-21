12th International Day: गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में योग दिवस कार्यक्रमों में भाग लिया

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Vir Singh
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12th International Day
12th International Day: गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में योग दिवस कार्यक्रमों में भाग लिया

12th International Day, (आज समाज), अहमदाबाद: भारत सहित दुनिया में आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के साथ इस अवसर पर गुजरात में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी शारीरिक और मानसिक सेहत को बढ़ावा देने वाले इस सालाना कार्यक्रम में कोलकाता पहुंचे थे। उन्होंने वहां से देश व दुनिया के लोगों को जीवन में योग अपनाने की अपील की।

थीम : ‘स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग’

इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ‘स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग’  (Yoga For Healthy Ageing) थीम के तहत मनाया जा रहा है। यह थीम सभी उम्र के लोगों के लिए स्वस्थ और सक्रिय जीवन सुनिश्चित करने में योग की भूमिका पर ज़ोर देती है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी इस दिन के देशव्यापी जश्न के हिस्से के तौर पर मनसा में आयोजित योग कार्यक्रम में भाग लिया।

कोलकाता के रेड रोड पर कार्यक्रम आयोजित

पश्चिम बंगाल में कोलकाता के रेड रोड पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ‘स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग’ थीम को सिर्फ़ बुज़ुर्गों तक सीमित नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि यह सभी उम्र के लोगों को जीवन भर सेहतमंद रहने के लिए प्रेरित करने वाली होनी चाहिए।

इन चीजों में बहुत ज्यादा मायने रखता है योग

प्रधानमंत्री ने कहा, जब हम स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर सकते हैं कि उम्र बढ़ने से इंसान की क्षमता कम न हो। योग इंसानी जीवन में लगातार विकास की चाहत रखने में मदद कर सकता है। हमारा लक्ष्य 20 साल की उम्र की तुलना में 40 साल की उम्र में ज़्यादा लचीला होना चाहिए। हमारा लक्ष्य 30 साल की उम्र की तुलना में 50 साल की उम्र में ज़्यादा ऊर्जावान होना चाहिए। हमारा लक्ष्य 50 साल की उम्र की तुलना में 70 साल की उम्र में जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से ज़्यादा सुरक्षित रहना होना चाहिए। यहीं पर योग हमारी मदद कर सकता है।

भाजपा जीत के बाद पीएम मोदी का पहला पश्चिम बंगाल का दौरा 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य विधानसभा चुनावों में ज़बरदस्त जीत के बाद पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल का यह पहला दौरा है। राज्य भर में आयोजित योग सत्रों में अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों ने हिस्सा लिया, जो योग और सेहत के फ़ायदों के बारे में बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है और इसे पूरे भारत और दुनिया भर के कई देशों में बड़े पैमाने पर योग प्रदर्शनों और जागरूकता कार्यक्रमों के ज़रिए मनाया जाता है। इस साल की थीम लोगों को स्वस्थ बुढ़ापे और समग्र सेहत के लिए योग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।

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