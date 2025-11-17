Farmers Protest Day 123 : किसान आंदोलन धरने का 123 वां दिन पूरा

संयुक्त किसान मोर्चा के धरने पर केन्द्र व प्रदेश सरकार पर बरसे किसान

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क)बाढड़ा। वर्ष 2023 के रबी व खरीफ सीजन की फसलों के बीमा मुआवजे की जांच व भरपाई के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बाढड़ा बिजली कार्यालय परिसर में चल रहे धरना 123 वें दिन जारी रहा। धरनास्थल पर सभी किसानों ने सरकार द्वारा आंदोलनकारी किसानों की मांगों की सुध न लेने पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

किसान पिछले 123 दिनों से धरनारत हैं लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार उनकी मांग सुनने की बजाए अनदेखी कर रही है

बिजली कार्यालय परिसर में धर्मपाल पीटीआई व ब्रहमपाल बाढड़ा की अध्यक्षता में संचालित धरने को संबोधित करते हुए किसान सभा के पूर्व अध्यक्ष मा. रघबीर श्योराण ने कहा कि मौजूदा सरकार किसान व कृषि व्यवस्था को कमजोर कारपोरेट घरानों को बढावा दे रही है जो हमारी पीढी के लिए न्यायसंगत नहीं है। आज किसान को डीएपी व यूरिया के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है वहीं करोड़ों रुपयों की राशी जमा करवाने के बावजूद उनके ट्यूबवैलों को कनैक्षन नहीं मिल रहा है। बकाया मुआवजे को लेकर क्षेत्र के किसान पिछले 123 दिनों से धरनारत हैं लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार उनकी मांग सुनने की बजाए अनदेखी कर रही है।

सरकार किसानों के हितों की रक्षा के नाम केवल दिखावा कर रही र्है

लगातार प्राकृतिक आपदा के बाद अब किसानों की कमर टूट चुकी है और वह कर्ज के दल दल में फंस रहा है जिसके लिए सरकार को तत्काल प्रभाव से कदम उठाने की जरुरत है। सरकार किसानों के हितों की रक्षा के नाम केवल दिखावा कर रही र्है जो न्यायसंगत नहीं है और जल्द ही क्षेत्र में बड़ा रोष प्रदर्शन कर सरकार को करारा जवाब दिया है। 2023 के बकाया कपास बीमा क्लेम ने कृषि विभाग के अधिकारियों से मिल कर जिला भिवानी व चरखी-दादरी जिलों के 450 करोड़ रुपयों के क्लेम को लगभग 100 करोड़ रुपये कर 350 करोड़ रुपयों का घोटाला किया है।

धरने पर श्योराण खाप अध्यक्ष बिजेंद्र बेरला, किसान सभा जिलाध्यक्ष रणधीर कुगड़ व किसान नेता राजकुमार हड़ौदी, किसान सभा खंड अध्यक्ष नसीब मोद, प्रताप सिंह हंसावास, प्रताप सिंह, पारस काकडौली, युदवीर सिंह, ओमप्रकाश नंबरदार चरखी, महावीर सिंह, प्राचार्य हवा सिंह, नरेश कुमार कादयान, जयवीर नाधां, सतबीर पीटीआई, धर्मपाल बाढड़ा, ओमप्रकाश कारी दास, सीटू नेता सुमेर सिंह, श्रमिक नेता रोशन लाल धारणी, कामरेड रामपाल धारणी, मास्टर रघवीर सिंह, ब्रह्मपाल बाढडा, भूप सिंह धारणी, होशियार सिंह, सत्य प्रकाश जेवली, रणधीर सिंह, हवा सिंह, प्रताप सिंह, जोरा सिंह इत्यादि मौजूद रहे।

