Delhi Crime News : दिल्ली में 11 साल की बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, जंगल में फेंका था शव

Delhi Crime News (आज समाज), नई दिल्ली : देश की राजधानी में एक बार फिर से रूह को दहला देने वाली दरिंदगी का शिकार एक मासूम हुई है। मामला दिल्ली के महरोली एरिया से जुड़ा हुआ है। यहां पर एक 11 वर्षी मासूम को एक दरिंदे ने न केवल अपनी हवस का शिकार बनाया बल्कि उसकी जान भी ले ली।

पुलिस ने इस मामले की सूचना मिलने पर तेजी से जांच की जिसके बाद आरोपी कैब चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने प्राथमिक पूछताछ में ही अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने आखिरकार मासूम की हत्या करके उसका शव किस जगह पर फेंका है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मासूम का शव बरामद कर लिया है।

आरोपी ने फुटपाथ से उठाया था बच्ची को

छतरपुर एक्सटेंशनसे एक 11 वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। आरोपी ने बच्ची के शव को फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर जंगल में फेंक दिया। इस जघन्य अपराध ने पूरे इलाके में भय और आक्रोश का माहौल बना दिया है। दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के 6 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, सोमवार 22 जून की सुबह करीब पांच बजे जब बच्ची अपने परिवार के साथ फुटपाथ पर सो रही थी, तभी आरोपी ने उसका अपहरण कर लिया।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि उसने बच्ची का शव फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर फेंक दिया है। उक्त वारदात के बाद जहां परिवार के लोग दहशत में हैं वहीं उन्होंने आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग भी की है। ताकि भविष्य में उक्त दरिंदा किसी और मासूम को अपनी हवस का शिकार न बना सके।

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