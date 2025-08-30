Grand Nishan Yatra in : 11 हजार श्याम प्रेमियों ने शहर में निकाली भव्य निशान यात्रा

Ambala News(आज समाज नेटवर्क) अंबाला सिटी। हारे का सहारा बाबा श्याम सेवा समिति द्वारा  30 अगस्त दिन शनिवार को राधा कृष्ण खाटू श्याम मंदिर के प्रांगण से  प्राता:11:11बजे बाबा श्याम जी की भव्य निशान यात्रा निकाली गई।जिसमें सभी श्याम प्रेमी बाबा का निशान उठाकर शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए शाम को वापिस मंदिर के प्रांगण में आएंगे।इस ऐतिहासिक निशान यात्रा में शंकर बैंड (नरेला )हीरा बैंड (सरसावा) आजाद बैंड,महादेव बैंड (अंबाला शहर )आजाद नासिक ढोल, प्रयागराज ग्रुप और यूपी की सुंदर भव्य झांकियां इस निशान यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। इस निशान यात्रा में बाबा श्याम का भव्य रथ व अलौकिक शृंगार देखने योग्य था । और शाम खाटू मंदिर के प्रांगण में भजन प्रवाहक ट्विंकल शर्मा (दिल्ली )हर्ष गोयल (कुरुक्षेत्र )पिंकी शर्मा (दिल्ली ) अपने मधुर भजनों से बाबा श्याम को रिझाएंगे।

सभी श्याम प्रेमियों को निशान के साथ-साथ एक टोकन भी दिया गया और उसका ड्रा शाम को 7:00 बजे के बाद कीर्तन में निकल जाएगा। 25 लकी श्याम प्रेमियों को चांदी के सिक्के दिए जाएंगे। और श्री राधा कृष्ण खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट का विशेष सहयोग रहा । इस अखंड महासकीर्तन में तीनों समय का भंडारा भी चलता रहा।

