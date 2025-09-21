Chandigarh Crime News : 11.4 किलोग्राम हेरोइन, 4.29 लाख रुपए ड्रग मनी जब्त

Chandigarh Crime News : 11.4 किलोग्राम हेरोइन, 4.29 लाख रुपए ड्रग मनी जब्त

पंजाब पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी, बड़ी संख्या में गिरफ्तार किए तस्कर

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब को नशा व नशा तस्करी से पूरी तरह मुक्त करने के लिए प्रदेश पुलिस का राज्य व्यापी छापेमारी अभियान जारी है। ज्ञात रहे कि यह अभियान बीती एक मार्च से शुरू किया गया था। इस विशेष अभियान को युद्ध नशे विरुद्ध का नाम दिया गया था। इसी अभियान के तहत छापेमारी करते हुए पंजाब पुलिस ने बड़ी संख्या में नशा तस्करों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए है।

इस संबंधी जानाकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा प्रदेश से नशों के पूर्ण खात्मे के लिए चलाई जा रही मुहिम युद्ध नशों विरुद्ध के लगातार 203वें दिन पंजाब पुलिस ने शनिवार को 357 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 79 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने के उपरांत राज्यभर में 56 एफआईआर दर्ज की गईं। इसके साथ ही, 203 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या अब 30,298 हो गई है।

इतनी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए

छापेमारी के दौरान गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 11.4 किलो हेरोइन, 644 ग्राम अफीम, 814 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 4.29 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ इस जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है।

150 से अधिक टीमों ने लिया हिस्सा

69 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 150 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्यभर में 357 स्थानों पर छापेमारी की। पुलिस टीमों ने पूरे दिन चले इस अभियान के दौरान 389 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की। राज्य सरकार ने प्रदेश से नशों के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन, नशा मुक्ति और रोकथाम – लागू की है। पंजाब पुलिस ने नशा छुड़ाने के हिस्से के रूप में आज 42 व्यक्तियों को नशा मुक्ति और पुनर्वास इलाज करवाने के लिए तैयार किया है।

