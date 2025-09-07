Smriti Irani Daughter Zoish, आज समाज, नई दिल्ली : अभिनेत्री से राजनेता बनीं स्मृति ईरानी को मशहूर टीवी शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में तुलसी विरानी के रूप में उनकी प्रतिष्ठित भूमिका के लिए याद किया जाता है। राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वह कई सालों से टेलीविजन से दूर हैं, लेकिन स्मृति ने हाल ही में ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में तुलसी के रूप में एक दमदार वापसी की है, जिससे प्रशंसक काफी खुश हैं।

लेकिन इस बार स्मृति नहीं, बल्कि उनकी बेटी ज़ोइश ईरानी सुर्खियाँ बटोर रही हैं। ज़ोइश की 10 दुर्लभ तस्वीरों का एक सेट वायरल हो रहा है, जिसमें प्रशंसक पाँचवीं तस्वीर से खास तौर पर प्रभावित हैं और कह रहे हैं कि वह अपनी माँ के प्रतिष्ठित “तुलसी” अवतार की हूबहू प्रतिबिम्ब लग रही हैं।

ज़ोइश ईरानी कौन हैं?

स्मृति और व्यवसायी ज़ुबिन ईरानी की बेटी ज़ोइश ईरानी का जन्म 22 सितंबर 2003 को मुंबई में हुआ था। मात्र 22 साल की उम्र में, उन्होंने अपनी माँ की प्रसिद्धि से परे अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ज़ोइश गोवा में सिली सोल्स कैफ़े एंड बार की गौरवान्वित मालकिन हैं,

जिसकी शुरुआत उन्होंने कम उम्र में ही कर दी थी। कराटे में ब्लैक बेल्ट धारक, उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कई पदक जीते हैं। ज़ोइश लिम्का बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स में भी जगह बना चुकी हैं, एक ऐसी उपलब्धि जिसे उनकी माँ ने सोशल मीडिया पर गर्व से उजागर किया।

शैक्षणिक उपलब्धियाँ

ज़ोइश का ध्यान पढ़ाई के साथ-साथ खेलों पर भी रहा है। 2019 में, उन्होंने सीबीएसई कक्षा 10 की परीक्षा में 82% अंक प्राप्त किए, जिसके बाद उन्होंने पाक कला में अपना करियर बनाने का फैसला किया।

2022 में, स्मृति ईरानी ने अपनी बेटी की सफलता को एक बार फिर साझा किया और कक्षा 12 में ज़ोइश के 91% अंक आने का जश्न मनाया।

एक गौरवान्वित माँ

स्मृति अक्सर अपने बच्चों – ज़ोइश और अपने छोटे भाई ज़ोहर ईरानी के साथ तस्वीरें साझा करती हैं। उनके पति ज़ुबिन भी अक्सर पारिवारिक पलों को पोस्ट करते हैं जिन्हें प्रशंसक पसंद करते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि ज़ुबिन ईरानी की शादी पहले मोना ईरानी से हुई थी, जिनसे उनकी एक बेटी शैनेल ईरानी है। स्मृति का शैनेल के साथ हमेशा से एक मधुर रिश्ता रहा है और हाल ही में उन्हें उनकी शादी के जश्न में सक्रिय रूप से भाग लेते देखा गया।

वायरल तस्वीरों पर प्रशंसकों की प्रतिक्रिया

जैसे ही ज़ोइश की अनदेखी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, प्रशंसकों ने उनकी तुलना स्मृति के बचपन से करने में देर नहीं लगाई। एक प्रशंसक ने लिखा, “पाँचवीं तस्वीर साबित करती है कि वह तुलसी की हूबहू प्रतिबिम्ब हैं।” अन्य लोगों ने इतनी कम उम्र में उनकी सुंदरता, प्रतिभा और उपलब्धियों की प्रशंसा की।