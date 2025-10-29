Chandigarh Crime News : नशा तस्करों से 10.6 किलो हेरोइन बरामद

नशा तस्करों के खिलाफ पंजाब पुलिस का विशेष अभियान जारी

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : नशा तस्करों के खिलाफ पंजाब पुलिस के विशेष अभियान युद्ध नशों विरुद्ध के 241वें दिन पंजाब पुलिस ने राज्यभर में 311 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 48 एफआईआर दर्ज की गईं और 58 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही, पिछले 241 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 34,362 हो गई है।

इन छापों के परिणामस्वरूप गिरफ्तार किए गए तस्करों के कब्जे से 10.6 किलो हेरोइन और 1 किलो गांजा बरामद किया गया। यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के सख्त निर्देश दिए हैं। नशा विरोधी इस जंग की निगरानी के लिए पंजाब सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी गठित की है।

100 से अधिक टीमों ने की छापेमारी

इस अभियान के दौरान 60 गजटेड अधिकारियों की देखरेख में 900 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 100 से अधिक पुलिस टीमों ने 311 स्थानों पर छापेमारी की। अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 331 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की। यह भी उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशे का सफाया करने के लिए तीन-स्तरीय रणनीति — प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट), नशा छुड़ाव (डी-एडिक्शन) और रोकथाम (प्रिवेंशन) लागू की है। इसी रणनीति के तहत पंजाब पुलिस ने आज 33 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए तैयार किया है।

सीमा पार से चल रहे नशा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़

पंजाब से नशे को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए पंजाब पुलिस लगातार प्रयासरत्त है। इसके तहत जहां पुलिस एक तरफ प्रदेश के अंदर चल रहे नशा तस्करी नेटवर्क को लगातार ध्वस्त कर रही है वहीं प्रदेश से बाहर से आने वाले नशीले पदार्थों को भी लगातार जब्त करते हुए नष्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही नशा तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। ताजा कामयाबी हासिल करते हुए काउंटर इंटेलिजेंस फिरोजपुर ने सरहद पार से संचालित ड्रग कार्टेल का पदार्फाश करते हुए उसके एक गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से 5 किलो हेरोइन बरामद की है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।

