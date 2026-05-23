Bella Sanpal luxury Lifestyle: 1 साल की बेटी को मिला करोड़ों का Rolls Royce गिफ्ट, 24 कैरेट सोने की ड्रेस में दिखीं नन्हीं राजकुमारी

Bella Sanpal luxury Lifestyle: दुबई के अरबपति बिजनेसमैन सतीश सनपाल और उनकी पत्नी तबिंदा सनपाल आजकल अपनी बेहद आलीशान लाइफस्टाइल की वजह से सुर्खियों में हैं। जब से दर्शकों ने Netflix के नए रियलिटी शो ‘देसी ब्लिंग’ में उनकी शानदार दुनिया की झलक देखी है, तब से यह कपल इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है।

शाही जश्न से लेकर अकल्पनीय विलासिता तक, उनकी लाइफस्टाइल ने दर्शकों को हैरान कर दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान जिस बात ने खींचा, वह थी उनकी एक साल की बेटी बेला की शानदार ज़िंदगी, जो अभी से एक असली राजकुमारी की तरह जी रही है।

1 साल की बेला जीती है शाही ज़िंदगी

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शो के दौरान, सतीश और तबिंदा ने दर्शकों को अपनी बेटी बेला से मिलवाया और बताया कि शादी के लगभग नौ साल और अनगिनत प्रार्थनाओं के बाद उसका जन्म हुआ था। उसे “अपनी पूरी दुनिया” बताते हुए, इस कपल ने बताया कि बेला के आने से उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से कैसे बदल गई।

जिस बात ने दर्शकों को और भी ज़्यादा चौंका दिया, वह थी इस नन्ही बच्ची के आस-पास की विलासिता का स्तर। खबरों के मुताबिक, बेला के पास अपनी खुद की लग्ज़री कार है और वह ऐसी लाइफस्टाइल जीती है जिसका सपना बहुत से लोग सिर्फ़ देखते हैं।

सोने के बर्तन, शाही जन्म और करोड़पति वाली लाइफस्टाइल

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तबिंदा ने बताया कि बेला का जन्म लंदन के एक खास अस्पताल में हुआ था, जहाँ शाही परिवारों के सदस्यों का भी जन्म हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि सतीश ने अपनी बेटी के जन्म से पहले ही उसके लिए खास तौर पर सोने के बर्तन बनवाए थे।

इस कपल के मुताबिक, बेला शुद्ध सोने की प्लेटों, कटोरियों, चम्मचों और गिलासों में खाना खाती है। उसकी रोज़मर्रा की चीज़ों से लेकर उसकी लाइफस्टाइल तक, उसके आस-पास की हर चीज़ बेजोड़ विलासिता को दिखाती है, जो उसे दुबई के सबसे ज़्यादा लाड़-प्यार पाने वाले सेलिब्रिटी बच्चों में से एक बनाती है।

बेला के पहले जन्मदिन के लुक ने सबको हैरान कर दिया

बेला के पहले जन्मदिन का जश्न शो की सबसे बड़ी खासियतों में से एक बन गया। तबिंदा ने बताया कि यह शानदार पार्टी बड़े पैमाने पर आयोजित की गई थी, और इस नन्ही राजकुमारी ने 24-कैरेट सोने की कारीगरी वाली ड्रेस पहनकर एक ज़बरदस्त एंट्री की।

यह शानदार जन्मदिन का जश्न जल्द ही ऑनलाइन वायरल हो गया, और फैंस इस परिवार की शानदार जीवनशैली को देखकर हैरान रह गए।

बेबी बेला को कस्टमाइज़्ड गुलाबी रोल्स-रॉयस गिफ्ट में मिली

हालाँकि, सबसे बड़ा सरप्राइज़ तब मिला जब तबिंदा ने बताया कि सतीश ने अपनी बेटी को उसके पहले जन्मदिन पर एक कस्टमाइज़्ड गुलाबी रोल्स-रॉयस गिफ्ट में दी। इस खुलासे ने तो TV एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश को भी हैरान कर दिया। मज़ाकिया अंदाज़ में रिएक्ट करते हुए तेजस्वी ने मज़ाक में कहा कि सतीश और तबिंदा को उन्हें भी गोद ले लेना चाहिए, ताकि उन्हें भी कभी कोई पिंक Rolls-Royce मिल सके।

इस परिवार का आलीशान लाइफस्टाइल, महंगे तोहफ़े और शाही जश्न अब सोशल मीडिया पर चर्चा का सबसे हॉट टॉपिक बन गए हैं, और फ़ैन्स बेला को “दुबई की छोटी राजकुमारी” कह रहे हैं।