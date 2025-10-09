Breast cancer in India : भारत में हर साल ब्रेस्ट कैंसर के 1.90 लाख नए मामले सामने आते हैं: डॉ. मुवीन मित्तल

1.90 lakh new cases of breast cancer are reported every year in India Dr. Muveen Mittal

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क)चंडीगढ़। भारत में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते रुझान और ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, पार्क हॉस्पिटल मोहाली के डॉक्टरों की टीम ने गुरुवार को ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह के अवसर पर भारत में ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते रुझानों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉ. (ब्रिगेडियर) हरिंदर पाल सिंह ने कहा, “4 दशकों से अधिक समय तक, भारत में सर्वाइकल कैंसर सबसे बड़ी जानलेवा बीमारी थी। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर लगातार बढ़ रहा है और अब यह सर्वाइकल कैंसर को पीछे छोड़ते हुए नए युग की सबसे आम और घातक जानलेवा बीमारी बन गई है।” ब्रेस्ट कैंसर से हर साल 2.1 मिलियन महिलाएं प्रभावित होती हैं और देश में हर साल 1.90 लाख नए मामले सामने आते हैं।”
डॉ. हरिंदरपाल सिंह ने बताया कि दो मुख्य महिला हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, कैंसर के निर्माण पर गहरा प्रभाव डालते हैं।

अगर हम जागरूकता पैदा करने और कैंसर का जल्द पता लगाने पर काम नहीं करते हैं, तो यह आँकड़ा और भी बदतर हो सकता है

मेडिकल ऑन्कोलॉजी कंसल्टेंट डॉ. मुवीन कुमार मित्तल ने कहा, “कुछ दशक पहले, ब्रेस्ट कैंसर पचास साल की उम्र के बाद ही देखा जाता था, और इस बीमारी से पीड़ित युवा महिलाओं की संख्या कम थी। लगभग 65% से 70% मरीज़ 50 वर्ष से ऊपर की थीं और केवल 30 से 35% महिलाएँ पचास वर्ष से कम उम्र की थीं। हालाँकि, वर्तमान में, ब्रेस्ट कैंसर कम उम्र के लोगों में ज़्यादा आम होता जा रहा है और लगभग 50% मामले 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग में हैं।”
सीनियर कंसलटेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉ. विजय जगड़ के अनुसार, भारत में महिलाओं में होने वाले सभी कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर का योगदान 27% है। अगर हम जागरूकता पैदा करने और कैंसर का जल्द पता लगाने पर काम नहीं करते हैं, तो यह आँकड़ा और भी बदतर हो सकता है।

डॉ. विजय जगड़ ने यह भी बताया कि स्तन सेल्फ-एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर के मामलों को प्रारंभिक अवस्था में ही पता लगाने की सरल तकनीकें हैं।रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कंसल्टेंट डॉ. जोबनजीत कौर ने बताया कि हमारे देश में अधिकांश मामलों का निदान बहुत देर से होता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 60% से अधिक महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का निदान तीसरे या चौथे स्टेज में होता है। उन्होंने बताया कि इससे रोगियों के जीवित रहने की दर और उपचार के विकल्पों पर भारी प्रभाव पड़ता है।
पार्क हॉस्पिटल्स के ग्रुप सीईओ नॉर्थ डॉ. आशीष चड्ढा ने कहा कि पार्क ग्रीसियन हॉस्पिटल, मोहाली ट्राइसिटी का पहला अस्पताल है जिसने व्यापक कैंसर देखभाल शुरू की है।

ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण और संकेत

  • ब्रेस्ट में गांठ
  • निप्पल से डिस्चार्ज
  • ब्रेस्ट की त्वचा का मोटा होना
  • ब्रेस्ट के किसी भी हिस्से में लालिमा और सूजन
  • ब्रेस्ट का उल्टा निप्पल
  • बगल में गांठ

जोखिम कारक

  • पारिवारिक इतिहास
  • उम्र
  • आहार और जीवनशैली विकल्प
  • विकिरण जोखिम
  • मोटापा
  • एस्ट्रोजन जोखिम

