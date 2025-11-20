Chandigarh Crime News : नशा तस्करों से 1.8 किलो हेरोइन बरामद

पंजाब पुलिस ने दिन भर चले अभियान में 92 एफआईआर दर्ज कर 110 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रदेश पुलिस की छापेमारी जारी है। इसी छापेमारी के 263वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 298 स्थानों पर दबिश दी। इस दौरान राज्यभर में 92 एफआईआरें दर्ज करके 110 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 263 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 37,392 हो गई है।

इन छापों के दौरान गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 1.8 किलोग्राम हेरोइन, 1928 नशीली गोलियां और 7650 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। नशों के खिलाफ इस अभियान की निगरानी के लिए पंजाब सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का भी गठन किया है।

100 से ज्यादा टीमों ने की छापेमारी

इस आॅपरेशन में 60 अधिकारियों की देखरेख में 800 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 100 से ज्यादा टीमों ने राज्यभर में 298 छापे मारे। पूरे दिन चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 316 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की।

कपूरथला पुलिस ने 9 पिस्तौल सहित 3 बदमाश पकड़े

कपूरथला पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जग्गा फुकीवाल फिरौती गिरोह के तीन बदमाशों को नौ देसी पिस्तौलों और जिंदा कारतूसों सहित गिरफ्तार किया है। यह जानकारी देते हुए पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान अमनदीप उर्फ अमन निवासी ताशपुर, सुल्तानपुर लोधी, हरजीत सिंह उर्फ जीता निवासी खानपुर ढड्डा, नकोदर, (जालंधर) और लवप्रीत उर्फ बाबा निवासी मोहल्ला बगीची, जमशेर, (जालंधर) के रूप में हुई है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किया गया आरोपी अमनदीप सुल्तानपुर लोधी क्षेत्र में जग्गा फुकीवाल फिरौती गिरोह का सक्रिय सदस्य है और गोलीबारी तथा जबरन वसूली की घटनाओं को अंजाम देने के लिए स्थानीय गिरोहों को हथियार पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था।

