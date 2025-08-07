Chandigarh Crime News : 1.4 किलो हेरोइन, 3.7 किलो अफीम बरामद

पंजाब पुलिस ने 159 दिनों में 25 हजार से अधिक नशा तस्कर काबू किए

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : राज्य में से नशों के खात्मे के लिए शुरू की नशों के विरुद्ध जंग युद्ध नशों विरुद्ध को लगातार 159वें दिन भी जारी रखते हुए पंजाब पुलिस ने आज 388 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके चलते राज्य भर में 82 एफआईआर दर्ज करके 128 नशा तस्करों को गिरफ़्तार किया है। इससे, 159 दिनों में गिरफ़्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 25,063 हो गई है।

स्पेशल डीजीपी ने बताया कि छापेमारी के दौरान गिरफ़्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे में से 1.4 किलोग्राम हेरोइन, 3.7 किलोग्राम अफीम और 12,655 नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। उन्होंने बताया कि 76 गजटिड अधिकारियों की निगरानी में 1100 से अधिक पुलिस मुलाजिमों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में छापेमारी की और दिन भर चले इस आॅपरेशन के दौरान 418 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की।

तीन आयामी रणनीति पर काम कर रही प्रदेश पुलिस

स्पेशल डीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में से नशों के खात्मे के लिए तीन-आयामी रणनीति-इनफोरसमेंट, डी-एडिकशन और प्रीवेन्शन (ईडीपी) – लागू की गई है और पंजाब पुलिस ने डी-एडिकशन से हिस्से के तौर पर आज 62 व्यक्तियों को नशा छुड़ाओ और पुनर्वास इलाज करवाने के लिए राजी किया है।

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के घर की छापेमारी

पंजाब में आगामी स्वतंत्रता दिवस के शांतिपूर्ण जश्नों को यकीनी बनाने के लिए पंजाब पुलिस ने समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करते हुए पिछले तीन सालों में हथियार एक्ट के अधीन तीन से अधिक मामलों में शामिल व्यक्तियों के घरों पर एक ही समय छापेमारी की। यह छापेमारी डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देश पर आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर चल रहे विशेष आॅपरेशनों के हिस्से के तौर पर की गई है।

पूरे प्रदेश में एक साथ चला अभियान

स्पेशल डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि यह आपरेशन राज्य भर में एक ही समय चलाया गया और सभी सीपी/ एसएसपी को गजटिड रैंक के अधिकारी की निगरानी में अपेक्षित संख्या में पुलिस टीमें तैनात करने के लिए कहा गया जिससे इन व्यक्तियों के घरों की जांच की जा सके। उन्होंने बताया कि 120 पुलिस पार्टियां, जिनमें 1000 से अधिक पुलिस कर्मचारी शामिल थे, ने पिछले तीन सालों में हथियार एक्ट के अंतर्गत तीन से अधिक मामलों में शामिल कम से कम 205 व्यक्तियों के घरों पर छापेमारी की।

