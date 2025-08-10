Chandigarh Crime News : 1.2 किलो हेरोइन, 2.3 लाख रुपए ड्रग मनी बरामद

पुलिस ने अभियान के तहत 96 नशा तस्कर पकड़े

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब पुलिस ने प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए एक मार्च से विशेष अभियान चलाया हुआ है। इसी अभियान के तहत पुलिस एक योजना के तहत नशा तस्करों के खिलाफ छापे मार रही है और उन्हें सलाखों के पीछ भेज रही है। इसी क्रम में बीते दिन भी प्रदेश में पुलिस टीमों की छापेमारी जारी रही और राज्यभर में 352 स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 96 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर 59 एफआईआर दर्ज की गईं।

इस प्रकार, अब तक कुल 160 दिनों में पकड़े गए नशा तस्करों की संख्या 25,149 हो चुकी है। स्पेशल डीजीपी ने बताया कि इन छापेमारियों के दौरान गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 1.2 किलो हेरोइन, 1.1 किलो अफीम, 12,627 नशीली गोलियां और 2.3 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है।

232 टीमों ने लिया अभियान में हिस्सा

उन्होंने यह भी बताया कि 106 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 232 से अधिक पुलिस टीमों ने रेलवे स्टेशनों की जांच की और राज्यभर के नशा प्रभावित क्षेत्रों (हॉटस्पॉट्स) में छापे मारे गए। इस दिनभर चले आॅपरेशन के दौरान कुल 375 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई।

151 रेलवे स्टेशनों पर तलाशी अभियान चलाया

आगामी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर राज्य में बढ़ाई गई सुरक्षा के तहत, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सोच के अनुरूप, पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य के 151 रेलवे स्टेशनों पर घेराबंदी और तलाशी अभियान (कासो) चलाया। यह आॅपरेशन विशेष सुरक्षा योजना के तहत, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देश पर सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलाया गया। इस दौरान रेलवे स्टेशनों पर आने-जाने वाले लोगों की गहन जांच की गई, और लगभग 72 संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया।

