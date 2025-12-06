Chandigarh Crime News : नशा तस्करों से 1.2 किलोग्राम हेरोइन बरामद

By
Harpreet Singh
-
0
57
Chandigarh Crime News : नशा तस्करों से 1.2 किलोग्राम हेरोइन बरामद
Chandigarh Crime News : नशा तस्करों से 1.2 किलोग्राम हेरोइन बरामद

प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए पंजाब पुलिस का अभियान जारी

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रदेश से नशों के पूरी तरह खात्मे के लिए चलाई गई नशा विरोधी मुहिम युद्ध नशों विरुद्ध के 279वें लगातार दिन, पंजाब पुलिस ने 284 स्थानों पर छापेमारी की। इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप राज्यभर में 79 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 69 एफआईआर दर्ज की गईं। इसके साथ ही, 279 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 39,254 हो गई है। छापेमारियों के दौरान गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 1.2 किलोग्राम हेरोइन, 2 किलोग्राम गांजा, 519 नशीली गोलियां और 18,300 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

5 सदस्यीय सबकमेटी कर रही अभियान की निगरानी

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंटों को पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने नशा-रोधी युद्ध की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है। 66 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 900 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 100 से अधिक पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में 284 स्थानों पर छापेमारियां कीं। पुलिस टीमों ने दिनभर चले इस आॅपरेशन के दौरान 301 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की।

कल इतने तस्कर किए थे काबू

इस अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने 278वें दिन पूरे प्रदेश में 257 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके परिणामस्वरूप राज्यभर में 66 नशा तस्करों को गिरफ्तार करते हुए 52 एफआईआर दर्ज की गईं। इसके साथ ही 278 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 39,175 हो गई है।

इतने नशीले पदार्थ हुए बरामद

छापेमारियों के दौरान पकड़े गए तस्करों के कब्जे से 2.5 किलो हेरोइन, 40 किलो भुक्की, 387 नशीली गोलियां और 700 रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ इस जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है।

 