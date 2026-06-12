₹370 Biryani’ Controversy : Pranit More की फजीहत के बीच रणवीर शौरी का बड़ा बयान, कहा- “हर खराब जोक पर भीड़ मत बनो”

₹370 Biryani’ Controversy : कॉमेडियन और पूर्व रियलिटी शो कंटेस्टेंट प्रणित मोरे के अब वायरल हो रहे ‘₹370 बिरयानी’ जोक को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है, जिस पर सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया यूज़र सभी की तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां कई जानी-मानी हस्तियों ने शो के दौरान की गई बातों की निंदा की है, वहीं एक्टर रणवीर शौरी अब कॉमेडियन के सपोर्ट में आगे आए हैं और लोगों से गुस्से को “मॉब लिंचिंग” में न बदलने की अपील की है।

यह रिएक्शन तब शुरू हुआ जब प्रणित मोरे के शो का एक क्लिप ऑनलाइन सामने आया, जिसमें एक 23 साल के ऑडियंस मेंबर, हिमांशु जांगड़ा, ₹370 बिरयानी की कीमत वसूलने का मज़ाक करते हुए एक महिला के बारे में आपत्तिजनक कमेंट कर रहे थे। कमेंट को बीच में रोकने के बजाय, प्रणित ने ऑडियंस मेंबर को अपनी बात खत्म करने दी, इस कदम की सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हुई।

रश्मि देसाई, कुशा कपिला, आयशा खान और रीम शेख समेत कई टेलीविज़न पर्सनैलिटी और डिजिटल क्रिएटर्स ने इस मज़ाक के तरीके पर गुस्सा दिखाया और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसी बातें किए जाने पर कॉमेडियन की ज़िम्मेदारी पर सवाल उठाया।

हालांकि, TVF के ‘द पिरामिड स्कीम’ एक्टर रणवीर शौरी ने एक अलग स्टैंड लिया। X (पहले ट्विटर) पर अपने विचार शेयर करते हुए उन्होंने लिखा:

“इंडिया को कॉमेडी पर ओवररिएक्ट करना बंद करना होगा। जो समाज कॉमेडी और कॉमेडियन के लिए सम्मान खो देता है, वह खुद को समझने की अपनी काबिलियत खो देता है। कॉमेडी ज़िंदाबाद।”

उनके पोस्ट ने तुरंत इंटरनेट पर बँटवारा कर दिया, कई यूज़र्स ने मॉडर्न स्टैंड-अप कॉमेडियन पर ह्यूमर और ऑफेंसिव कंटेंट के बीच की लाइन क्रॉस करने का आरोप लगाया।

एक यूज़र ने कमेंट किया कि आज के स्टैंड-अप एक्ट की तुलना चार्ली चैपलिन जैसे लेजेंड्स की टाइमलेस कॉमेडी या अंगूर, चश्मे बद्दूर और गोलमाल जैसी क्लासिक फिल्मों से नहीं की जा सकती, और कहा कि कई कॉमेडियन अब सेक्सिस्ट और इनसेंसिटिव मटीरियल पर निर्भर रहते हैं।

आलोचना का जवाब देते हुए, रणवीर शौरी ने कहा: “जिन जोक्स में मज़ा आए, उन पर हंसो। जो पसंद नहीं आए, उन्हें इग्नोर करो। भीड़ की तरह बर्ताव करने और किसी की पब्लिक लिंचिंग में शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है।”

एक और जवाब में, जब एक यूज़र ने दावा किया कि मॉडर्न कॉमेडियन अब असली कॉमेडी नहीं समझते, तो शौरी ने लिखा:

“कॉमेडी कोई साइंस नहीं है। अगर आप कोई बुरा जोक सुनते हैं, तो आँखें घुमाओ और भीड़ से इंसाफ़ मांगने के बजाय आगे बढ़ जाओ।”

‘₹370 बिरयानी’ विवाद क्या है?

जो लोग इस घटना से अनजान हैं, उन्हें बता दें कि यह हंगामा प्रणित मोरे के शो के एक वायरल वीडियो से शुरू हुआ है, जिसमें ऑडियंस मेंबर हिमांशु जांगड़ा ने ₹370 बिरयानी पर खर्च हुए पैसे वसूलने का मज़ाक करते हुए एक महिला के बारे में भद्दा कमेंट किया था। इस क्लिप से पूरे देश में गुस्सा फैल गया, जिससे स्टैंड-अप कॉमेडी की सीमाओं, जवाबदेही और क्या बुरे जोक्स की आलोचना होनी चाहिए या उन्हें कैंसल किया जाना चाहिए, इस पर बहस फिर से शुरू हो गई।