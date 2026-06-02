Raveena Tandon House Theft: रवीना टंडन के घर 25 लाख की चोरी! भरोसेमंद महिला ने उड़ाए हीरे-जवाहरात

Raveena Tandon House Theft: बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन के घर से चोरी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मुंबई की जुहू पुलिस ने 47 साल की राशि छाबड़िया को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने कई सालों में एक्ट्रेस के परिवार का भरोसा जीतकर करीब ₹25 लाख की ज्वेलरी और लग्ज़री घड़ियां चुराईं।

परिवार का भरोसा जीतने के बाद चोरी की बात कही जा रही है

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, छाबड़िया 2020 से टंडन परिवार से जुड़ी थीं और रवीना टंडन की 86 साल की मां वीना टंडन की देखभाल के लिए रेगुलर उनके घर आती-जाती थीं। समय के साथ, वह कथित तौर पर घर की एक भरोसेमंद सदस्य बन गईं और उन्हें घर के उन हिस्सों में जाने की इजाज़त थी जो आमतौर पर परिवार के करीबी सदस्यों के लिए ही सीमित थे।

जांच करने वालों का आरोप है कि उसने इस भरोसे का फ़ायदा उठाया और परिवार के जुहू वाले घर के अंदर एक लॉकर तोड़ दिया, जिसमें वीना टंडन की कीमती सोने और हीरे की ज्वेलरी के साथ-साथ रवीना के भाई और फ़िल्म प्रोड्यूसर राजीव टंडन की दो महंगी घड़ियां भी थीं।

चोरी का पता कैसे चला

राजीव टंडन की पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, चोरी का पता 2 अक्टूबर, 2025 को तब चला, जब परिवार के सदस्यों ने दशहरा से पहले अपने ज्वेलरी कलेक्शन की जांच की। जांच के दौरान, उन्हें पता चला कि लॉकर के साथ छेड़छाड़ की गई थी और कई कीमती सामान गायब थे।

चोरी हुए सामान में कथित तौर पर सोने की चूड़ियां, हार, अंगूठियां, झुमके, हीरे जड़ा मंगलसूत्र, लग्ज़री घड़ियां और दूसरी कीमती हीरे की ज्वेलरी शामिल थीं, जिनकी कुल कीमत लगभग ₹25 लाख थी।

शुरुआती इनकार से शक हुआ

जब परिवार को पता चला कि कीमती सामान गायब हो गया है, तो उसने गायब सामान के बारे में छाबड़िया से पूछताछ की। हालांकि, उसने कथित तौर पर पहले चोरी में किसी भी तरह का हाथ होने से इनकार किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एक फॉर्मल शिकायत दर्ज होने और जांच शुरू होने के बाद, छाबड़िया को हिरासत में ले लिया गया। अधिकारियों ने तब से चोरी की कुछ घड़ियां बरामद कर ली हैं, जबकि बाकी ज्वेलरी का पता लगाने की कोशिश जारी है।

कथित तौर पर परिवार को गुमराह किया

जांचकर्ताओं ने आगे बताया कि छाबड़िया ने कथित तौर पर यह दावा करके परिवार को गुमराह करने की कोशिश की कि ज्वेलरी किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी गई है और जल्द ही वापस कर दी जाएगी। हालांकि, कीमती सामान कभी बरामद नहीं हुआ, जिससे राजीव टंडन को पुलिस से संपर्क करना पड़ा।

जांच जारी है

जुहू पुलिस अपनी जांच जारी रखे हुए है और बाकी चोरी की गई चीज़ों को बरामद करने के लिए काम कर रही है। अधिकारी यह भी जांच कर रहे हैं कि चोरी की ज्वेलरी का कोई हिस्सा कहीं और बेचा या ट्रांसफर किया गया था या नहीं।

इस घटना ने कई लोगों को हैरान कर दिया है, जिससे पता चलता है कि कैसे भरोसेमंद लोग भी कभी-कभी परिवारों के भरोसे को तोड़ सकते हैं।