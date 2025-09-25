Panchkula News (आज समाज नेटवर्क) पंचकूला । भारत सरकार द्वारा दिनांक 17 सितंबर 2025 से 02 अक्‍टुबर 2025 तक ‘’स्‍वस्‍थ नारी सशक्‍त परिवार अभियान’’ के तहत आज दिनांक 25-09-2025 को श्री अशोक नेगी, पी०एम०जी०,महानिरीक्षक, के मार्गदर्शन में प्राथमिक प्रशिक्षण केन्‍द्र भानु द्वारा जी०एच०- 06 पंचकूला के सहयोग से ताउ देवीलाल स्‍टेडियम में रक्‍त दान शिविर का आयोजन किया गया ।

जिसमें प्राथमिक प्रशिक्षण केन्‍द्र भानु के महिला एवं पुरूष हिमवीरों द्वारा बढ़-चढ़ कर भाग लिया गया । उक्‍त रक्‍तदान शिविर में 35 हि‍मवीरों/हिमवीरांगनाओं द्वारा रक्‍तदान कर जीवनदान का संदेश दिया । इस शिविर में श्री नायब सिंह सैनी, माननीय मुख्‍यमंत्री, हरियाणा सरकार एवं सुश्री आरती सिंह, माननीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री, हरियाणा सरकार ने उपस्थित रहकर बी०टी०सी० भानु के जवानों को रक्‍तदान प्रमाण पत्र भेंट कर सम्‍मानित किया।

इस रक्‍तदान शिविर में प्राथमिक प्रशिक्षण केन्‍द्र,भारत तिब्‍बत सीमा पुलिस बल के हिमवीरों एवं हिमवीरांगनाओं द्वारा भाग लेकर आयोजन को विस्‍तार देनें के प्रयासों की माननीय मुख्‍यमंत्री एवं स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री, हरियाणा सरकार एवं पंचकूला के स्‍थानीय प्रसाशन द्वारा भूरी- भूरी प्रसंशा की गई ।