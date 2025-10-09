सोहाना में मारपीट और जमीन कब्ज़े का विवाद, पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल 26 सितंबर 2025 को मोहाली सेशन कोर्ट में सेशन जज सिमरनजीत ने गौरव ,दीपक व प्रेम सूद की अंतरिम बेल भी रिजेक्ट कर दी थी

मेजर अली

मोहाली,9अक्टूबर

सोहाना थाना क्षेत्र के लांडरां इलाके में जमीन कब्ज़े को लेकर हुए विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। शिकायतकर्ता राजीव जस्सल का आरोप है कि गौरव सूद सुबह करीब 5से 6 बजे के बीच उनकी जगह पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा था। जब इसका विरोध किया गया तो मारपीट की गई, जिससे गंभीर चोटें भी आईं।

राजीव जस्सल का कहना है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत 8 फरवरी को ही पुलिस को दे दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि उल्टा पुलिस ने शिकायतकर्ताओं के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी, जबकि आरोपित खुलेआम घूम रहे हैं।

17 जुलाई को एसएसपी ने हाईकोर्ट में यह रिप्रेज़ेंटेशन दी थी कि गौरव सूद व अन्य फरार हैं। लेकिन 18 जुलाई वाली एफआईआर में गौरव सूद की उपस्थिति दर्ज है, जो इस बात को साबित करता है कि पुलिस ने तथ्यों को छिपाने की कोशिश की।

जस्सल के अनुसार, विवाद किसी खरीदी-बिक्री से जुड़ा नहीं बल्कि कब्ज़े की नीयत से शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य सबूत उन्होंने पुलिस को सौंपे, मगर उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया।

मामले में यह भी आरोप सामने आया है कि पुलिस की मिलीभगत से निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही। पीड़ित पक्ष ने मांग की है कि इस विवाद की निष्पक्ष जांच कराई जाए और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।