Surya Guru Yuti: सूर्य-गुरु की दुर्लभ युति बदलेगी किस्मत, इन 3 राशियों की होगी तगड़ी कमाई

Surya Guru Yuti: 16 जुलाई, 2026 को सूर्य और बृहस्पति की एक महत्वपूर्ण युति (conjunction) होने वाली है, जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पहले से मौजूद बृहस्पति (गुरु) के साथ मिल जाएंगे। वैदिक ज्योतिष में, ग्रहों के राजा सूर्य और ज्ञान व समृद्धि के कारक बृहस्पति की युति को बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे विकास, सफलता और समृद्धि से जुड़े शक्तिशाली योग बनते हैं।

ज्योतिषियों का मानना ​​है कि ग्रहों का यह दुर्लभ संयोग महालक्ष्मी राजयोग और नवपंचम योग बनाएगा। ये योग पारंपरिक रूप से आर्थिक समृद्धि, करियर में तरक्की और सामाजिक सम्मान से जुड़े माने जाते हैं। हालांकि इस ग्रह-गोचर का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन माना जा रहा है कि इस खगोलीय घटना से तीन राशियों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा।

मेष

मेष राशि वालों के लिए सूर्य-बृहस्पति की युति चौथे भाव में होगी, जिससे घर, सुख-सुविधा और व्यक्तिगत खुशी से जुड़े सकारात्मक बदलाव आएंगे। यह समय उन लोगों के लिए अच्छा साबित हो सकता है जो नया घर या गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं। करियर में भी सुधार की उम्मीद है; वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से प्रमोशन मिल सकता है या बड़ी ज़िम्मेदारियां मिल सकती हैं। जो लोग पैतृक संपत्ति से लाभ का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें भी अच्छी ख़बर मिल सकती है।

मिथुन

मिथुन राशि वालों के लिए यह युति धन के दूसरे भाव में होगी, जिससे आर्थिक मामलों पर मुख्य रूप से ध्यान रहेगा ज्योतिषियों का सुझाव है कि इस दौरान रुके हुए या अटके हुए पेमेंट मिल सकते हैं। बातचीत करने की क्षमता और प्रभावशाली हो सकती है, जिससे पेशेवरों और कारोबारियों को ज़रूरी सौदे सफलतापूर्वक करने में मदद मिलेगी। आय के नए स्रोत बन सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिरता मज़बूत होगी और बचत बढ़ेगी।

कर्क

चूंकि सूर्य और बृहस्पति दोनों कर्क राशि में मिलेंगे, इसलिए इस राशि के लोगों पर इसका सबसे ज़्यादा सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है। आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है, साथ ही मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। नौकरीपेशा लोगों को करियर के अच्छे मौके या बेहतर नौकरी के ऑफ़र मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी सुधार की उम्मीद है; पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और रिश्तों में ज़्यादा तालमेल बन सकता है।

ज्योतिषीय दृष्टिकोण

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, महालक्ष्मी राजयोग का बनना पारंपरिक रूप से समृद्धि, सम्मान और व्यक्तिगत विकास से जुड़ा माना जाता है। ये भविष्यवाणियाँ ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित हैं और इन्हें पक्के नतीजों के बजाय आध्यात्मिक मार्गदर्शन के तौर पर देखा जाना चाहिए।