Protest against Yogi Sarkar, people on the road in the sexual abuse case in the Girl Child Protection Home in Kanpur: कानपुर में बालिका संरक्षण गृह में हुए यौन शोषण मामले में सड़क पर उतरे लोग, योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

Protest against Yogi Sarkar, people on the road in the sexual abuse case in the Girl Child Protection Home in Kanpur: कानपुर में बालिका संरक्षण गृह में हुए यौन शोषण मामले में सड़क पर उतरे लोग, योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन