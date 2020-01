Adam, paralyzed for 15 years, completed the marathon wearing an exo-Skeleton suit, setting a world record: 15 साल से पैरालाइज्ड एडम ने एक्सो-स्केलेटन सूट पहनकर मैराथन पूरी की, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया