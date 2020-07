Vikas Dubey encounter – Ancestor of Supreme Court BS Chauhan appointed chairman of committee, investigation to begin in a week and end in two months: विकास दुबे एनकाउंटर- सुप्रीम कोर्ट के पूर्वजज बीएस चौहान समिति के अध्यक्ष नियुक्त, एक हफ्ते में शुरू हो जांच और दो महीने में खत्म