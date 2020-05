Major Neil’s different style of awareness, seriousness with humor: मेजर नील की जागरुकता का अलग अंदाज , हास्य के साथ गंभीरता

राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के साथ नए विचार साझा करने के लिए शानदार मंच है।यदि आप ट्वीट भी नहीं करते हैं, तो भी आप काफी जागरूक होते रहेंगे। इस मंच पर कई अच्छे एकाउंट है, जो अपना काफी प्रभाव छोड़ते हैं। इनमें से स्कीन डॉक्टर का है। उनके ट्वीट्स को पूरे भारत में दिलचस्पी ली जाती है और उनके पास एक तरह से गंभीर विषय को भी बताने का, या ऐसे तर्क को सुलझाने का तरीका होता है जिससे आप हंसी में उड़ा देते हैं। यह एकाउंट एक सेवानिवृत्त सैनिक प्रोफेशनल नील का है। उनके व्यंग्य का भी तरीका शानदार है। इस तरह उनका एक वर्ग है। राष्ट्रीय राजनीति के सबसे ज्वंलत विषयों में किसी भी राष्ट्रवादी बहस के लिए आप उन्हें तैयार पाते हैं। नील कहते हैं कि उन्होंने अपने फ्लोवर के बीच उन विषयों पर जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया है, जो अन्यथा आम जनता में उपेक्षा कर दी गई है। सामाजिक मीडिया के मंच पर राष्ट्रवादी होने के नाते उन्हें विभिन्न मुद्दों पर सत्तारूढ राजग की आलोचना करते देखा गया है।बहुत से लोगों ने राइट विंग के एकाउंट के रूप में देखा है।

https://twitter.com/theskindoctor13/status/1253945192945614855

मेजर नील ने कहा है कि वह पहले राष्ट्रवादी है और अपने हास्य के साथ जागरूकता पैदा करना चाहते हैं। द स्किन डॉक्टर के ट्वीट को पूरे भारत में दिलचस्पी के साथ देखा जाता है, वह गंभीर विषयों को भी उनकी गंभीरता बनाए र खते हुए बहुत ही हल्के- फुल्के अंदाज में प्रस्तुत करते हैं।

"I'm calling from CM Office. Heard IG Meerut is planning action on some sabziwala?"

"Ji sir. Rehdi par sampradayik bhagwa jhanda Iagaya hua tha. Arrest karne nikaI rahe hain."

"Hmm.. aapke office me CM sahab ki photo lagi hogi. Kya pehna hai unhone?"

"Sir unhone to bhagwaaa… pic.twitter.com/UJuzgrqju3

— THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) May 1, 2020